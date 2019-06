Canada, ginecologo mette incinte decine di pazienti a loro insaputa

Un ginecologo di Ottawa, capitale del Canada, ha usato il proprio sperma per mettere incinte decine di pazienti che credevano di non poter avere bambini. Per questo motivo Bernard Norman Barwin è stato sospeso dall'Ordine dei medici. A far venire a galla il comportamento deontologicamente scorretto del medico è stata la figlia, oggi adulta, di una delle donne ingannate dal dottore.