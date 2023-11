Canada, colpi di arma da fuoco contro due scuole ebraiche a Montreal

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro due scuole ebraiche a Montreal, in Canada.

La polizia ha aperto un'indagine al riguardo e ha riferito che, al momento, nessun arresto è stato effettuato. "Sono molto preoccupato per le sparatorie contro le scuole della comunità ebraica. L'odio e la violenza non saranno mai tollerate in Quebec", ha detto il premier del Quebec Francois Legault, condannando anche l'incidente alla Concordia University di Montreal dove mercoledì tre persone sono rimaste ferite e una è stata arrestata durante una manifestazione legata alla guerra a Gaza.