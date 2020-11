Canada, attacco a società di videogiochi a Montreal: dipendenti saliti sul tetto

Una vasta operazione di polizia si è tenuta a Montreal, in Canada, presso uno degli edifici della società di videogiochi Ubisoft. Sul posto sono giunti diversi agenti di polizia pesantemente armati, mentre decine di dipendenti sono saliti sul tetto dell'edificio prima di essere fatti evacuare dalle autorità. La polizia, via Twitter, ha comunicato che non ci sono stati feriti.