Camion perde i freni e finisce sulla folla in Turchia: 16 morti e 29 feriti

Il ministro della Salute Fahrettin Koca ha espresso il proprio dolore per l'accaduto in un post sui social media: "Siamo rimasti scioccati dalla notizia di un secondo incidente stradale (il primo, poche ore prima a Gazientep tra un bus, un'autopompa e un'ambulanza, aveva provocato 15 morti e 22 feriti, ndr). Sedici persone hanno perso la vita e 29 persone sono rimaste ferite, 8 delle quali in modo grave, nell'incidente verificatosi a seguito della rottura del freno del camion che si è schiantato sulla folla a Derik. Che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita nell'incidente: Porto le mie condoglianze ai loro parenti e auguro una pronta guarigione ai feriti. Come nazione siamo affranti".