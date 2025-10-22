Presidenziali in Camerun, 20 arresti tra i manifestanti

Almeno 20 persone sono state arrestate in Camerun in relazione alle proteste legate alle elezioni presidenziali del 12 ottobre. Lo hanno reso noto le autorità del Paese africano, citate dai media locali. Le tensioni in Camerun sono in aumento in vista della proclamazione dei risultati elettorali prevista per la fine di questa settimana. Il ministro dell'Amministrazione territoriale Paul Atanga Nji ha confermato l'arresto di alcuni manifestanti nella città settentrionale di Garoua con le accuse di insurrezione e incitamento alla ribellione. Otto milioni di elettori sono stati chiamati alle urne nel Camerun per presidenziali che salvo improbabili sorprese dovrebbero spianare la strada all'ottavo mandato consecutivo del 92enne Paul Biya, il capo di Stato più anziano al mondo al potere da 43 anni.