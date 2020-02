Camerun, attacco a un villaggio: almeno 22 morti, metà sono bambini

Almeno 22 persone sono state uccise in un attacco in un villaggio nel nord-ovest del Camerun, Ntumbo. Diverse vittime sono state bruciate vive e la metà dei morti sono bambini. Nessuno ha rivendicato l'attacco, ma uno dei partiti di opposizione, il movimento per la rinascita del Camerun, citato dalla Bbc, ha puntato il dito contro l'esercito.