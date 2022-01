Camerun, almeno 16 morti in incendio in discoteca Yaoundè

-afp

E' di almeno 16 morti e otto feriti il bilancio delle vittime di un incendio scoppiato per cause accidentali in una discoteca di Yaoundè, in Camerun. Lo hanno reso noto fonti governative. Secondo le prime indagini l'incendio sarebbe stato causato dallo scoppio di alcuni fuochi d'artificio. Le fiamme hanno divorato il tetto della discoteca e provocato due forti esplosioni, seminando il panico tra i presenti che si sono accalcati verso l'uscita.