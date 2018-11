Camera, proiezioni Midterm: in Kentucky repubblicani in vantaggio

Le prime proiezioni delle elezioni di Midterm in Kentucky per un seggio alla Camera danno in vantaggio (59,9% a 39,5%) il repubblicano Andy Barr, volto noto della politica locale, sulla Dem Amy McGrath, nota per essere stata la prima donna pilota di un F18 in Iraq e Afghanistan. Il sesto distretto era uno di quelli che i democratici speravano di strappare al Gop, il partito dei repubblicani.