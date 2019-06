Cambogia, crolla un edificio: almeno 3 morti e 30 intrappolati

Tre operai sono morti ed altri 30 sono intrappolati tra le macerie in seguito al crollo di un palazzo di sette piani in costruzione nella città costiera di Sihanoukville, in Cambogia. Secondo il capo della polizia, Thul Phorsda, altri cinque operai sono stati tratti in salvo dai soccorritori che sono ancora al lavoro sul posto. Gli operai sarebbero tutti cambogiani che utilizzavano la struttura non ancora completata come dormitorio.