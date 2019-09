California, Trump contro i senzatetto: "Rovinano prestigio città"

Il presidente americano Donald Trump, arrivato ieri in California, ha parlato del problema dei senzatetto, dicendo che rovinano il prestigio di due città come San Francisco e Los Angeles, suggerendo la possibilità di un'azione federale. "Non possiamo permettere a Los Angeles, San Francisco e numerose altre città di autodistruggersi lasciando correre ciò che sta accadendo", ha detto il tycoon