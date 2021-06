California, sparatoria in una stazione dei pompieri: un morto

-afp

Almeno un vigile del fuoco è stato ucciso in una sparatoria in una stazione dei pompieri ad Agua Dolce, nella valle di Santa Clara, in California. Secondo la polizia della contea di Los Angeles, però, il bilancio potrebbe essere più grave. Una persona è stata fermata in un veicolo vicino al luogo della sparatoria, ma non si sa se sia quella che ha aperto il fuoco.