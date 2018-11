California, modella di Playboy molestata mentre fa la lavatrice

Doveva essere una tranquilla vacanza in famiglia, ma presto si è trasformata in un incubo. Hayley Bray, modella di Playboy, era in un hotel della California con il marito e la figlia di tre anni quando è stata molestata.



La 28enne, svegliatasi presto, aveva deciso di prendersi cura del bucato recandosi nella sala lavanderia proprio accanto alla sua stanza. La modella stava tranquillamente sistemando i panni nella lavatrice quando un uomo è entrato nel locale e le ha palpeggiato il fondoschiena. La donna si è subito difesa colpendo la mano dell'aggressore e allontanandosi da lui.



Hayley Bray ha poi raccontato alla polizia che ha iniziato ad urlare contro di lui tanto che quest'ultimo è scappato via. Passato lo shock, la modella è corsa alla reception dell'hotel raccontando l'accaduto. La centralinista ha subito visionato i filmati delle telecamere di sicurezza del locale ed insieme alla modella ha chiamato le autorità. Il Garden Grove Police Department ha aperto un'indagine ed è alla ricerca dell'uomo datosi alla fuga.