California, killer del pub era stato picchiato nello stesso locale

David Ian Long, il killer della strage del pub a Los Angeles, in passato era stato picchiato nello stesso locale dove ha aperto il fuoco, uccidendo 12 persone prima di suicidarsi. Lo ha riferito lo sceriffo Geoff Dean. Il suo dipartimento aveva di recente avuto alcuni contatti con l'ex marine: in aprile gli agenti erano stati chiamati a casa sua per un violento diverbio, ma un team per le crisi mentali non aveva ritenuto necessario alcun trattamento.