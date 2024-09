Usa: governatore California pone veto a irrigidimento norme su IA

Il governatore della California Gavin Newsom, esponente del Partito democratico, ha opposto il veto al disegno di legge che avrebbe introdotto nuove regole di sicurezza per le tecnologie emergenti connesse all'intelligenza artificiale (IA). Il veto, che rappresenta un'importante vittoria per la Silicon Valley, è stato giustificato da Newsom sostenendo che la proposta si concentrava "sui modelli (di IA) più costosi e su larga scala", e per tale ragione avrebbe potuto trasmettere ai cittadini un "falso senso di sicurezza" in merito al controllo effettivamente esercitato sul settore.