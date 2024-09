Usa, la California chiede formalmente scusa per la schiavitù

La California fa ammenda e chiede formalmente scusa per la schiavitù e per il male causato nei secoli ai residenti afroamericani. La dichiarazione, firmata dal governatore Gavin Newson, è stata scritta dal deputato dell'Assemblea dello Stato Reggie Jones-Sawyer. "Una riconciliazione può solo iniziare con un atto di scuse. Lo Stato riconosce le sue azioni nel passato e sta facendo un passo coraggioso per correggerle riconoscendo il suo ruolo nell'ostacolare il perseguimento della libertà e della felicità degli afroamericani attraverso leggi punitive razziste".