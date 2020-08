Caldo record in California, scattano blackout programmati

L'emergenza caldo ha obbligato lo Stato della California a procedere, per la prima volta dal 2010, con blackout programmati a rotazione per affrontare il boom della domanda elettrica causato dall'uso incessante di aria condizionata e ventilatori. La situazione drammatica si aggiunge all'emergenza coronavirus, che vede la California come il primo stato americano a sfondare quota 600.000 casi.