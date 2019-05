Cadice, quattro italiani in Erasmus arrestati dopo una rissa: calci e pugni a un ragazzo spagnolo, è grave

La polizia di Cadice, in Spagna, ha arrestato quattro italiani come presunti responsabili di una rissa, iniziata in una zona della movida per cause da accertare, e culminata nel pestaggio di un giovane spagnolo, ricoverato in gravi condizioni. Lo riferisce il Diario de Cadiz, che pubblica un video shock dell'aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e poi ricevere un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente.