Buttigieg attacca: "Alla Casa Bianca chi pagò pornostar per silenzio"

Pete Buttigieg torna ad attaccare chi pensa che la sua omosessualità sia un ostacolo per diventare presidente degli Stati Uniti. Lo fa sottolineando come attualmente alla Casa Bianca ci sia un presidente che ha pagato una pornostar per farla tacere sulla sua relazione extraconiugale. E a chi lo ritiene inadatto perché troppo giovane risponde: "Dopo tutto proprio adesso abbiamo alla Casa Bianca il presidente più vecchio della storia americana".