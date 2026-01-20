Come anticipato, con la fine della prossima estate i ristoranti presenti sul territorio europeo dovranno abbandonare la somministrazione di salse, come ketchup e maionese, olio e sale contenuti in bustine - spesso in plastica - monouso. I ristoratori dovranno quindi munirsi di contenitori sostenibili - spesso considerati meno igienici e causa di spreco - e servire in questa maniera i condimenti agli avventori.