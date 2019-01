Burkina Faso, trovato corpo di uomo bianco ucciso con arma da fuoco

Il corpo di un "uomo bianco con ferite d'arma da fuoco" è stato trovato in una regione del Burkina Faso settentrionale dove i jihadisti hanno realizzato diversi attacchi. L'ha riferito un funzionario della sicurezza. Il corpo è stato rinvenuto mercoledì sera a Siegan, nella provincia di Soum, "ed è stato portato a Dori per l'identificazione. Non c'era nessun documento né cellulare che consentissero l'identificazione sul posto", ha precisato la fonte.