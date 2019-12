Burkina Faso, Stato islamico rivendica attacco a base militare

Il gruppo dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap), una fazione del gruppo jihadista nigeriano Boko Haram affiliato all'Isis, ha rivendicato l'attacco alla base militare di Arbinda, in Burkina Faso, costato la vita a sette soldati. Lo rende noto il Site, sito di monitoraggio della propaganda jihadista online. Nella rivendicazione, l'Iswap fa riferimento ai soldati uccisi, ma non ai 35 civili, di cui 31 donne, morti nell'attacco.