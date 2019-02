Burkina Faso, scomparsi quattro operatori della Croce Rossa

Una squadra di quattro operatori della Croce Rossa in partenza per Djibo è stata rapita da persone armate non identificate. Il gruppo è scomparso a un centinaio di chilometri a nord della capitale Ouagadougou, per una missione umanitaria nella città di Djibo. Lo riporta il giornale online "Ouaga24". La notizia non è ancora stata confermata e nemmeno sono note le generalità e le nazionalità dei sequestrati.