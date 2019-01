Burkina Faso, rapito cittadino canadese: timore sia opera estremisti

Un cittadino canadese, Kirk Woodman, è stato rapito in Burkina Faso, non lontano dal confine con il Niger. Lo ha annunciato il ministro per la Sicurezza del Paese dell'Africa occidentale, che ha detto di temere che si tratti dell'opera di gruppi estremisti islamici, che hanno attaccato un sito minerario di notte. Woodman lavora infatti per una compagnia mineraria nella provincia di Yagha.