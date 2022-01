Burkina Faso, i militari annunciano: preso il potere

-afp

In Burkina Faso, militari in uniforme hanno annunciato alla televisione di avere preso il potere. La comunicazione è arrivata al termine di una giornata di caos, iniziata con l'arresto del presidente Roch Marc Kaborè. Secondo quanto riportato dai media locali, i militari hanno dichiarato di aver sospeso la costituzione e sciolto governo e parlamento. "Le persone arrestate sono in un luogo sicuro", hanno precisato.