Burkina Faso, esercito: "14 civili uccisi in attacco jihadista"

Quattordici civili sono stati uccisi in un attacco jihadista in Burkina Faso. Lo riferisce l'esercito. L'attacco è avvenuto nel nord del Paese. In risposta l'esercito ha condotto raid in tre province settentrionali, in cui dice di avere "neutralizzato", cioè ucciso, "146 terroristi". Nessun giornalista occidentale ha potuto confermare questo bilancio con fonti indipendenti.