Burkina Faso, attacco nel nord del Paese: almeno 47 morti

Almeno 47 persone sono state uccise in un attacco di militanti jihadisti contro un convoglio militare che scortava civili nel nord del Burkina Faso. Tra le vittime figurano 30 civili, 14 soldati e tre ausiliari dell'esercito. L'obiettivo dell' attentato terroristico era un convoglio misto intercettato a 25 chilometri da Gorgadji , una zona nota come "delle tre frontiere", a cavallo tra Mali e Niger .

La zona delle tre frontiere è la regione più colpita dalle violenze, dove i morti, sia civili che militari, sono migliaia. L'attacco, che ha provocato anche 19 feriti, è avvenuto "mentre le forze di sicurezza erano in missione per mettere in sicurezza i civili in partenza per Arbinda", ha precisato il governo.

Uccisi 58 terroristi - Durante la risposta militari e volontari "hanno ucciso 58 terroristi e molti altri sono rimasti feriti e sono fuggiti", ha affermato la stessa fonte , aggiungendo che "proseguono le operazioni di soccorso e di terra". L'attacco è il terzo di una serie che ha fatto ogni volta oltre dieci morti in due settimane contro soldati impegnati nella lotta anti-jihadista nel nord e nord-ovest del Burkina Faso.

Il Burkina Faso è afflitto sin dal 2015 da letali attacchi jihadisti, in particolare nelle regioni settentrionali e orientali, come i suoi vicini Mali e Niger, spesso accompagnati da agguati attribuiti a gruppi jihadisti affiliati allo Stato Islamico e ad Al Qaeda. Attacchi in cui son rimate uccise più di 1.500 persone e che hanno costretto piu' di 1,3 milioni di persone a fuggire dalle proprie case.