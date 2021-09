Burkina Faso, almeno 9 morti e 87 feriti per inondazioni

-afp

Forti inondazioni in Burkina Faso hanno provocato la morte di almeno 9 persone e 87 feriti nell'ultimo mese. Lo hanno reso noto le autorità locali. Almeno 12 degli 87 feriti versano in gravi condizioni. La stagione delle piogge va da maggio a metà ottobre e spesso provoca notevoli disastri anche a causa degli insufficienti sistemi di drenaggio in molte case.