Burkina Faso, 14 soldati uccisi in un'imboscata

Quattordici soldati sono rimasti uccisi in un'imboscata nel nord del Burkina Faso, in uno dei più gravi attacchi contro l'esercito da cinque anni e nel bel mezzo della campagna elettorale per le elezioni presidenziali-legislative del 22 novembre. L'attacco è avvenuto in un'area al confine con Mali e Niger, una delle regioni più colpite dalle atrocità dei gruppi jihadisti.