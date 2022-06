Bulgaria, il governo Petkov è stato sfiduciato dal Parlamento

E' caos politico in Bulgaria.

Il governo del premier liberale Kiril Petkov è stato sfiduciato dal Parlamento, che ha votato una mozione presentata dall'opposizione. A favore della sfiducia 123 deputati sui 239 presenti, uno in meno del totale di 240. I contrari sono stati 116, nessun astenuto. Per l'opposizione l'esecutivo ha fallito in ambito economico e finanziario: è stato incapace di far fronte al progressivo deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, alle prese con una inflazione galoppante che ha toccato il 15%.