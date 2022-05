Buffalo, autore strage minacciò al liceo di "volere una sparatoria"

Non è la prima volta che Payton Gendron, l'autore della strage al supermercato di Buffalo, finisce nel mirino delle autorità.

Già in passato infatti era stato sotto indagine per minacce. Era il giugno del 2021 quando il suo liceo allertò la polizia in merito a un "ragazzo problematico che diceva di voler fare una sparatoria alla cerimonia di diploma o successivamente", riferiscono alcun fonti al Buffalo News. Gendron è della contea di Broome, nello stato di New York, e ha studiato per un periodo breve al Suny Broome Community College.