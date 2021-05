Bufera su una gara di corsa in montagna in Cina: 21 morti

Afp

Almeno 21 persone che partecipavano ad una gara di corsa in montagna in Cina sono a causa di una bufera di eccezionale portata che ha colpito la zona. La gara, di 100 chilometri, si svolgeva nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia nord-occidentale del Gansu. In totale i partecipanti erano 172: 151 di loro sono stati messi in salvo dai soccorritori.