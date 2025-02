A Budapest sfilano i neonazisti per il Giorno dell'Onore

I gruppi di estrema destra europei si sono riuniti a Budapest, come ogni anno, per il cosiddetto "Giorno dell'Onore" per commemorare le truppe naziste e ungheresi morte nel 1945 durante l'assedio della città da parte dell'esercito sovietico. In passato l'evento ha scatenato violenze tra neonazisti e attivisti antifascisti così quest'anno la polizia ungherese ha scelto la massima allerta, pattugliando le strade con l'aiuto di droni, cani e veicoli speciali. Nel 2023 le commemorazioni sono state infatti offuscate da violenti attacchi da parte di attivisti di estrema sinistra provenienti dall'estero, scontri in cui fu coinvolta anche l'insegnante italiana Ilaria Salis, arrestata e poi apparsa in tribunale in catene all'inizio del 2024: grazie all'elezione al Parlamento Europeo è stata poi scarcerata.