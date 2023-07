Bruxelles, 6 terroristi condannati per gli attentati del 2016

A Bruxelles la Corte d'assise speciale ha riconosciuto sei colpevoli per gli attacchi terroristici del 22 marzo 2016, in cui furono uccise 32 persone e altre 300 rimasero ferite.

Tra gli accusati giudicati colpevoli ci sono anche Salah Abdeslam, l'unico superstite tra gli attentatori del Bataclan a Parigi, e Mohamed Abrini, anch'egli incriminato per aver partecipato alla strage del novembre 2015 in Francia. Il maxi-processo belga aveva preso il via a dicembre.