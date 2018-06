Bruxelles approva l'aumento dei tempi di guida per i camionisti

Lo sfruttamento dei lavoratori"Se il voto della Commissione venisse confermato", spiega Maurizio Diamante, segretario nazionale della Fit-Cisl, al Corriere della Sera, "il risultato sarà che tutti gli autisti staranno più ore al volante. E in più quando lavoreranno fuori dal proprio Paese, come capita sempre più spesso, con la riduzione delle soste finirebbero per vivere settimane sul camion". In Italia sono circa 400mila i camionisti interessati dal provvedimento. Ma dall'est arrivano nuovi autisti che stanno pian piano sostituendo quelli europei, perché costano meno, non sono sindacalizzati e non si lamentano se rimangono per molto tempo lontano da casa. "Strasburgo sceglie di peggiorare le condizioni di lavoro e aiutare il dumping sociale", commenta Diamante.