Brucia bandiera Lgbtq, uomo condannato a 15 anni di carcere in Usa

E' stato condannato a 15 anni di carcere l'uomo fermato a giugno per aver dato fuoco a una bandiera arcobaleno Lgbtq che sventolava fuori da una chiesa in Iowa. Adolfo Martinez era stato condannato da una giuria a novembre. Ora è arrivata la sentenza definitiva del giudice, che la ha punito per aver commesso un crimine d'odio.