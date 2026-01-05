Francia, 10 condanne per cyberbullismo contro Brigitte Macron

Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone con l'accusa di cyberbullismo nei confronti della first lady francese Brigitte Macron, imponendo pene che vanno da un corso di sensibilizzazione sul cyberbullismo a 8 mesi di reclusione con sospensione della pena. Il tribunale ha sottolineato che da parte degli imputati ci sono stati commenti "particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi" che facevano riferimento a false affermazioni rivolte a Brigitte Macron riguardanti una sua presunta identità transessuale e presunti reati pedofili. Gli imputati, 8 uomini e 2 donne di età compresa fra 41 e 65 anni, sono accusati di aver pubblicato "numerosi commenti maligni" sostenendo falsamente che la moglie del presidente Emmanuel Macron fosse nata uomo e collegando la differenza di età di 24 anni con il marito a pedofilia. Alcuni dei post sono stati visualizzati decine di migliaia di volte.