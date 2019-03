Brexit, Usa a Gb: non preoccupatevi del no deal, noi ci siamo

In un clima di forte tensione, dopo la terza bocciatura del piano May per la Brexit, Washington si propone come "alleato sostitutivo" della Ue. Il Regno Unito, ha detto infatti il consigliere di Trump John Bolton, non si deve dare pena per l'ipotesi di una Brexit senza accordo, perché gli Usa sono pronti e "impazienti" per stipulare un accordo commerciale con Londra, una volta che questa sia fuori dall'Ue, anche nello scenario di un 'no deal'.