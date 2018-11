Brexit, ultimatum degli unionisti nordirlandesi a Theresa May

Gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleato di Theresa May a Westminster, lanciano un ultimatum alla premier chiedendo rassicurazioni sulla bozza d'intesa della Brexit. Annunciando che incontrerà la May, la leader Arlene Foster ha avvertito: "Se non manterrà l'impegno di garantire che non ci sia nessuna differenza tra Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito nei rapporti con la Ue, noi ci chiameremo fuori".