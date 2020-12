Brexit, Ue: pronti a negoziare anche oltre il primo gennaio

Italy Photo Press

L'Unione europea non chiuderà le porte al Regno Unito e rimane pronta a negoziare anche oltre il primo gennaio. Così il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, spiegando che sono stati "compiuti progressi" e che la "maggior parte dei problemi è stata preliminarmente chiusa o è prossima all'accordo". Tuttavia Barnier ha ricordato anche che le "differenze in materia di pesca rimangono difficili da colmare".