Brexit, Ue: niente proroga transizione, decisione Gb è definitiva

Il governo britannico non chiederà alcuna proroga per il periodo di transizione (che si concluderà il 31 dicembre), in cui resta nel mercato unico e nell'Unione doganale dell'Ue pur non partecipando più alle sue istituzioni. La decisione definitiva è stata presa dal Comitato misto Ue-Regno Unito durante una riunione in videoconferenza. L'incontro era l'ultima occasione per Londra di inoltrare la richiesta.