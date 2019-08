Brexit, Ue: "Londra deve onorare tutti gli impegni presi"

"Tutti gli impegni devono essere onorati dal Regno Unito, anche in uno scenario di Brexit senza accordo". Lo ha sottolineato la portavoce della Commissione Ue, Mina Andreeva, in risposta alle affermazioni di Boris Johnson che vorrebbe chiudere il Parlamento britannico, per almeno cinque settimane, per evitare che decida una proroga della Brexit. "Pagare i conti è fondamentale per impostare le relazioni future", ha aggiunto la portavoce.