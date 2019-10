Brexit, Ue: le proposte Gb non forniscono basi per un accordo

Le proposte della Gran Bretagna sulla Brexit "non forniscono le basi per concludere un accordo". Lo hanno concordato gli Stati membri dell'Unione nella riunione degli ambasciatori dei 27 con il capo negoziatore Ue Michel Barnier. Lunedì previsto quindi un nuovo incontro per dare a Londra, scrive la Commissione Ue, "un'altra opportunità di presentare la sua proposta nel dettaglio".