Brexit, Ue: "Estensione può essere concessa più volte"

L'estensione della permanenza della Gran Bretagna nell'Ue può essere concessa più di una volta. L'articolo 50 dei Trattati non prevedere limiti di tempo per la proroga e non specifica se possa essere chiesta una sola volta: è stabilita solo l'unanimità dei 27 per la concessione dell'estensione. Intanto dalla Ue fanno sapere che "la partecipazione della Gran Bretagna all'Unione terminerà il primo luglio se il Paese non organizzerà le elezioni europee".