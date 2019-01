Brexit, Ue: accordo non negoziabile, no comment su "piano B"

"Abbiamo già raggiunto un accordo sulla Brexit con il governo britannico ed è il migliore possibile e non sarà rinegoziato". Lo ha ribadito la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva confermando la posizione Ue e sottolineando che l'Unione non commenta il dibattito in corso al parlamento britannico, dopo l'approvazione di un emendamento ieri che prevedrebbe un piano 'B' in caso di bocciatura dell'intesa.