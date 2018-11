Brexit, Tusk (Ue): "Trovato il miglior compromesso possibile"

"Durante i negoziati sulla Brexit nessuno ha voluto sconfiggere nessuno. Stavamo tutti cercando un accordo valido ed equo. Credo che abbiamo finalmente trovato il miglior compromesso possibile". Così il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in una lettera ai leader Ue in vista del vertice straordinario sulla Brexit di domenica. "In questo momento critico, l'Ue a 27 - ha sottolineato Tusk - ha superato la prova dell'unità".