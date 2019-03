Brexit, Tusk: "Non tradire britannici che vogliono restare nell'Ue"

"Non si possono tradire i sei milioni di persone che hanno firmato la petizione per revocare l'articolo 50, il milione che ha marciato per un voto popolare, o la crescente maggioranza che vuole restare nell'Unione europea". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, parlando della Brexit. "Dovremmo essere aperti a una lunga proroga, se il Regno unito vuole ripensare la sua strategia", ha spiegato Tusk.