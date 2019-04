Brexit, Tusk: "Non sappiamo come andrà a finire, ma siamo pazienti"

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, torna a parlare della Brexit, dopo la volontà espressa dalla premier britannica Theresa May di chiedere un nuovo rinvio all'Ue non oltre il 22 maggio sul divorzio da Bruxelles. "Anche se, dopo oggi, non sappiamo quale sarà il risultato finale, cerchiamo di essere pazienti", ha affermato Tusk. La leader Tory ha inoltre ribadito l'intenzione di non far partecipare il Regno Unito alle elezioni europee.