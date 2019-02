Brexit, Tusk: "Nessuna svolta, i colloqui continuano"

Dopo aver incontrato Theresa May a Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk annuncia che sulla Brexit ancora non ci sono "svolte in vista" e che "i colloqui continueranno". Da parte sua, la premier britannica assicura di voler condurre in porto l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa "nei tempi previsti" e che è certa del desiderio di tutti di trovare un accordo.