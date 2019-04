Brexit, Tusk a Gb: "Estensione c'è, ora non sprecate tempo"

Dopo l'ok dell'Europa alla proroga fino al 31 ottobre per la Brexit, il premier britannico, Theresa May, ha annunciato che l'Uè "ha accolto la mia principale richiesta" di aggiungere all'accordo una clausola per un'uscita il prima possibile. E il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, spiegando che "questa estensione è flessibile abbastanza per trovare la soluzione migliore possibile", ha invitato Londra a "non buttare via questo tempo".