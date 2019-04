Brexit, Theresa May propone a Bruxelles un rinvio al 30 giugno

Dato che Westminster non ha ancora ratificato un accordo di divorzio dall'Ue, Theresa May , per evitare il rischio di un "no deal", ha inviato una richiesta scritta all'Unione europea per un ulteriore rinvio della Brexit al 30 giugno (la scadenza attuale è il 12 aprile). Il premier spera che la Gran Bretagna possa lasciare l'Ue prima delle elezioni europee del 23 maggio. Ha tuttavia annunciato che Londra si prepara a presentare i suoi candidati.

La May punta a un compromesso per sbloccare lo stallo sulla Brexit. Lo conferma nella lettera all'Ue nella quale indica l'obiettivo o di "un approccio unico" concordato con i laburisti nell'ambito dei colloqui avviati con Jeremy Corbyn e il suo team, o altrimenti di un voto multiplo alla Camera dei Comuni su una serie di opzioni con l'impegno del governo a far sua quella preferita. "Non si può consentire che l'impasse continui", scrive il premier Tory: "Essa crea incertezza e danneggia la fiducia nella politica".



Sui termini di scadenza il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, in mattinata, aveva affermato che avrebbe proposto a Londra la possibilità di una proroga "flessibile" di 12 mesi, che consentirebbe alla Gran Bretagna di lasciare prima l'Ue in caso di ratifica dell'accordo da parte del Parlamento britannico.